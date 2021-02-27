大陸以我國進口鳳梨有病蟲害理由，宣布3月起禁止進口，台中市長盧秀燕27日在臉書號召「大家吃起來！」表示現在鳳梨外銷上遇到困難，讓我們一起不分縣市挺農民，台灣人挺台灣人，特別標註「台灣水果南波萬」。

盧秀燕在臉書以雙手振臂為果農加油，強調台中挺果農，鳳梨甜度高，又有豐富的膳食纖維跟多種維生素、礦物質等營養成分，大家吃起來！特別標註「台灣水果南波萬」、「

吃鳳梨好健康」。

她表示，記得今年初台東鳳梨釋迦因為外銷通路受疫情影響，台中市府團隊、各農會踴躍支持，總訂購數量超過三萬台斤，表達台中挺果農，台中愛水果。

大陸封殺台灣鳳梨，果農首當其衝，各界紛發起搶救鳳梨大作戰，盧秀燕強調，現在鳳梨外銷上遇到困難，「讓我們一起不分縣市挺農民！台灣人挺台灣人」。

網友紛留言，「大台中（盧）市長有妳真好 來相挺，全民一起響應，挺農民不分縣市，共努力一起渡過鳳梨難關，大家來相挺，一起加油！加油！」、「好棒，支持同意台中盧市長，您挺果農是台中市民的福氣，台中有您真好加油」。

(中時 )