今天是二二八紀念日，因新冠肺炎疫情尚未解除，雲林縣長張麗善率副縣長謝淑亞、古坑鄉長沈勝騰及受難家屬代表，於古坑鄉綠色隧道旁的二二八公園獻玫瑰花、放和平鴿氣球追思，典禮簡單隆重。

基督教長老教會牧師戴廣章帶領祝禱，耶穌的教就是要相愛，事情已經發生了，要如何善處是大家的功課，期盼彼此攜手撫慰受難者家屬，祈禱罹難者放下心中不平，台灣建立一個有愛、有公義、和平的社會，讓各族百姓都能夠融合生活在這塊土地上。

雲林縣長張麗善（右四）率副縣長謝淑亞、古坑鄉長沈勝騰及受難家屬代表，於古坑鄉綠色隧道旁的二二八公園祝禱追思。（周麗蘭攝）

基督教長老教會牧師戴廣章帶領祝禱。（周麗蘭攝）

張麗善獻花。（周麗蘭攝）

張麗善表示，民國36年發生228事件，很多鄉親遭遇災難，距離現今已74年，希望罹難者、家屬能放下仇恨，和解共生，因新冠肺炎疫情之故，沒有辦大型追思活動，縣府團隊用非常虔誠、良善的心情體恤所有受難者家屬，也請基督教長老教會牧師帶領祝禱，祝福所有罹難者都能與主同在、獲生善處，希望社會能更加融合、祥和、進步。

受難者家屬代表、斗六市里長曾景坐說，七十幾年前雖還沒有出生，但聽過叔叔伯伯講起罹難事件，他希望過去的事不要再發生。

柯文哲今天騎單車「一日北高」，張麗善受訪表示，大家用各種不同方式表達哀思、追悼，非常支持與認同，重點在於虔誠的心。

(中時 )