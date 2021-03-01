「珍愛藻礁公投」連署昨晚一舉突破法定門檻，國民黨主席江啟臣今天在台南受訪指出這個議題短短1周連署達標，是台灣公投史上很特別一例，本來外界擔心也不看好這個公投，結果因政府用抹黑扭曲、藍綠對立政治化手段，大家看不下去都站出來，這也是造成連署昨晚達標的關鍵，「只能說是民進黨一手促成的」。

江啟臣說，他要對發起公投的領銜人跟公民團體表達敬意跟支持，藻礁本來就是一個很單純的環保問題，但是，很遺憾的是，在公投還沒成案之前，政府就用各種抹黑、扭曲和政治化的手段，弄成藍綠對立，難怪這個議題一周內連署達標，是台灣公投史上相當特別的一例。

他說，本來外界擔心也不看好公投，結果卻因為被抹黑、政治化後，大家看不下去都站出來。他說，公投還沒成案，政府不應該在這之前極盡能事抹黑、扭曲，過去這幾天用網軍、政府資源抹黑公民團體，這也是造成連署昨晚達標的關鍵。他強調，最終希望公投能順利成案，8月28日讓人民自己用選票決定。

(中時 )