台股強彈逾300點 台積電站回620元 09:422021/03/02 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股強勢大漲，台股今天回神反彈逾300點，站上16262.91點，台積電勁揚逾2.5%，重回620元以上。 市場擺脫上週對通貨膨脹的憂慮，瀰漫著疫苗和美國振興案帶來的樂觀氣氛，美股大幅收高。 台股今天以16127.87點開出，上漲逾174點，隨後漲勢擴大，早盤上漲逾300點，高點一度來到16262.91點。 觀察權值股表現，台積電漲逾2.5%，早盤最高至622元；聯發科漲3%，至923元；華航上漲5%，至14.7元。（編輯：張良知）1100302 電阻、鋁電漲價 被動元件首季不淡 12檔外資捧 股價飛揚 (中央社) #上漲 #台股 #早盤 #今天 #台積電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聯發科目標價 里昂喊1,450元 04:102021/03/02 財經要聞 《電腦設備》廣錠去年每股虧1.24元 仍擬配股1元 07:442021/03/02 財經 權證星光大道－華夏 PVC漲價給力 04:102021/03/02 證券．權證 台股行情旺 定時定額續增 04:102021/03/02 投資理財 2月亂流多 壽險：看見三光明面 04:102021/03/02 金融．稅務 台股2021資本支出 破兆元 04:102021/03/02 財經要聞 再組農業國家隊 藍諷台農發2.0 04:102021/03/02 焦點要聞 13檔雙低雙高 趁勢而起 04:102021/03/02 證券．權證 美國眾院通過紓困案＋美債回穩… 全球股漲 台股今強彈有望 04:102021/03/02 財經要聞 高通交期拉長 聯發科得利 04:102021/03/02 財經要聞 美議員提決議案籲廢除一中政策 美台正式建交 07:272021/03/02 國際 財經熱門新聞 房地合一2.0 三年內出售課重稅 - 財經要聞 - 工商時報 嚇爆！美半導體只贏陸兩世代 甩掉老共還有招？ - 要聞 15檔高現金殖利率 股市明燈 - 財經要聞 - 工商時報 全球股市大殺戮時間到了？謝金河提一理論預言後勢 - 財經 公股行庫利多 將拉高配息 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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