美股強勢大漲，台股今天回神反彈逾300點，站上16262.91點，台積電勁揚逾2.5%，重回620元以上。

市場擺脫上週對通貨膨脹的憂慮，瀰漫著疫苗和美國振興案帶來的樂觀氣氛，美股大幅收高。

台股今天以16127.87點開出，上漲逾174點，隨後漲勢擴大，早盤上漲逾300點，高點一度來到16262.91點。

觀察權值股表現，台積電漲逾2.5%，早盤最高至622元；聯發科漲3%，至923元；華航上漲5%，至14.7元。（編輯：張良知）1100302

(中央社)