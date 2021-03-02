蘇貞昌立院施政報告｜2021.03.02

大陸1日起暫停台灣鳳梨進口，民眾黨立委賴香伶質疑，大陸此舉是否要逼蔡政府上談判桌，或讓民進黨政府調整與大陸的關係。行政院長蘇貞昌今（2）日赴立院進行施政報告及備詢，對此多次強調，大陸全面禁止台灣鳳梨的做法很突兀；陸委會主委邱太三也認同蘇所說，認為此舉並不符合一般貿易原則。

對於鳳梨被大陸封殺，我方是何時接到大陸通知？蘇貞昌表示，這次鳳梨事件非常突兀，大陸方面突然一張信函通知我們相關單位，這跟一般貿易原則不同，通常如果真的檢疫出什麼，依照不同情況，像這次所謂的介殼蟲，如果有也是用煙燻方法，就各該件處理就可以進口，不會影響全部。

一開始收到消息時，蘇貞昌指出，想一如既往，雙方按照檢疫作為聯繫，何況過去這段時間以來，畢竟我們銷往大陸或其他十幾個國家，都沒有問題，包括最嚴格的日本，也未檢驗出介殼蟲。蘇並再次強調，大陸這樣的做法很突兀。

大陸片面暫停台灣鳳梨進口，蘇貞昌感到相當突兀。（圖／摘自國會頻道／立法院直播畫面）

賴香伶提到，這次的鳳梨事件，雖然輸出到大陸是少量，但也是台灣重要的象徵，大陸是否藉此要蔡政府調整對大陸的關係，或逼民進黨政府上談判桌？

陸委會主委邱太三表示，國台辦的記者會已提到，認為這是在生物安全的防範措施裡面，但也如同蘇院長所說，大陸的做法並不符合基本貿易原則，也是突襲式的。

賴香伶接著提出，這件事情非常奇怪，26日美國眾議院及國會希望總統拜登夠對於一中政策做一定程度的改變，包括讓台灣的國際空間、台美關係正常化，雙方要互設大使，這是一個政治訊息，大陸雖看起來沒有對美國這樣的發言提出反駁，但鳳梨這支小劍就出鞘，對於兩岸關係、台美關係，目前來講我們還有什麼樣的作法可以改變？

對此，外交部長吳釗燮回答，美方對台灣的支持，是全國大家都喜歡看到的事，雖然美國行政部門及國會，對台灣支持的程度不太一樣，但行政部門不斷強調也承諾，對台灣的支持堅若磐石，且態度沒有改變過。

(中時新聞網)