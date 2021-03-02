環保基材需求暢旺，且5G手機換機潮啟動，讓銅箔基板廠-台光電(2383)今年營運看好，隨著5G手機換機潮及車用電子需求增溫，台光電預估，今年營運績效可望再攀高峰，美系外資維持台光電「買進」評等，並上調目標價至190元，台光電今天盤中股價創下2020年8月27日以來新高。

台光電專注環保基材多年，近年因全球各產業對環保意識加強，基礎建設網通類產品被多家國際大廠列入必要條件後，環保基材產品持續放量，且全球車市快速復甦，加上台光電全球市佔率超過80%的智慧型手機市場因5G手機需求快速成長，帶動台光電2020年業績表現亮眼，2020年合併營收272億元，年增9.4%，創下歷年新高，合併毛利率為25.9%，較2019年24.5%增加1.4個百分點，主要是因產品組合的優化，讓公司毛利率在原物料價格大幅漲升下仍能成長，稅後盈餘為36.9億元，每股盈餘為11.3元，亦是歷史新高。

受惠於資料中心/伺服器等高速運算需求增溫，且非蘋5G手機陸續上市，加上台光電收購美國EMD Specialty Materials LLC(「EMD SM」)100%股權，台光電1月合併營收為27.5億元，月增11.25%，年成長39.99%，創下單月歷史新高。台光電表示，由於客戶訂單穩定，且認列EMD業績，預估第1季營運淡季不淡，業績可望維持去年第4季水準。

為因應客戶需求，台光電子黃石廠第二期30萬張產能明年上半年開出，昆山新廠30萬張產能將於下半年開出，預計2022年產能增加近20%。

美系外資最新報告指出，我們關注台光電在基礎建設高階產品不斷增加的貢獻，如：應用在Whitley伺服器平台的高速材料EM526，400G交換機、基於高端材料解決方案EM890等，這將是未來毛利率穩固的動能，儘管市場擔心居家辦公需求放緩將影響台光電手持裝置產品趨勢，我們相信，即將發表具有更高階HDI設計的新型5G智慧型手機將可扺消非手機HDI需求減弱，我們上修台光電2021年/2022年獲利預估6%/4%，維持台光電「買進」評等，並將目標價由180元上調至190元。

(時報資訊)