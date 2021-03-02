2日恆生指數在開高後，指數一度上漲逾300點。但好景不常，金融股賣壓重，拖累大盤走勢，恆指又一度大跌超過200點，在29,200點附近尋求支撐。恆生指數早盤收29,258.63點，下跌193.94點，跌幅0.66%。國企指數(H股)早盤收11,442.41點，下跌11.27點，跌幅0.1%。

港股紅翻黑主因，因為舊經濟族群遭到獲利回吐，進而拖累大盤表現。例如，中國海洋石油跌3.8%，為表現最差權值股，中國石化與中國石油也分別一度跌3%與2.5%。

另外，金融股也受到賣壓衝擊，匯豐控股跌1.8%為45.25港元。友邦保險則在100港元附近，暫跌1.6%，中國平安也跌0.8%。包括中國建設銀行等四大國有銀行跌幅一度在0.2%與0.5%間。

電信股也疲弱，中國聯通與中國電信均跌約3%，中國移動則跌1.3%。

隔夜那指飆3%，科技股早盤表現不錯。小米與美團漲2.7%與2.4%，騰訊漲2%。不過，阿里巴巴卻跌0.8%。快手飆5.5%，是表現最佳科指成分股，中芯國際漲4%，聯想集團漲2.9%，京東也漲2.5%。

2月26日，曾公布恆生指數2020年第四季調整結果，成分股將增至55家，新增阿里健康，龍湖集團，海底撈三檔股票。同時，海爾智家，京東權重將上調，並將於15日正式生效。

(時報資訊)