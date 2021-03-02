溫昇豪（左）與柯奐如（右）爭吵。（公視提供）

公視、myVideo消防職人劇《火神的眼淚》由溫昇豪、陳庭妮、林柏宏、劉冠廷等主演，由金牌製作人湯昇榮、李志薔聯手、由善於刻畫人心的蔡銀娟導演執導，尚未開播就引發關注。2日推出首支角色花劇，劇中溫昇和飾演「邱漢成」身為父親，卻因消防員工作忙碌時常不在家，再加上高危險性的救難工作使得太太十分擔憂，讓他在工作救人的職責與照顧家庭的責任之間，陷入天人交戰，在兩邊難以平衡的狀況下，也讓飾演溫昇豪妻子的柯奐如委屈抱怨：「我跟單親媽媽有什麼不一樣。」

2019年以《我們與惡的距離》奪金鐘男配角的溫昇豪，在《火神》中飾演一名責任感十足的爸爸「邱漢成」。溫昇豪表示，開拍前有針對角色定位和蔡銀娟導演深刻討論，「邱漢成這角色，是台灣消防員真實會遇到狀況，台灣消防員勤務量很龐大，家人難免會有許多不諒解，但家庭跟工作確實需要平衡，若把翹翹板另一邊過度傾斜的話，對另一邊是不公平的，會整個失重倒下來，這不論是對邱漢成或是真實的消防員都是非常大的課題。」

蔡銀娟表示，很多消防員非常愛家、顧家，但迫於工作型態特殊，在家庭跟工作中陷於兩難，十分無奈，許多消防員眷屬非常支持另一半的。而她本身為母親，很能體會消防員眷屬獨自帶小孩、照顧家庭的委屈與孤單，尤其另一半工作如此危險。在田調過程，得知一些消防員家庭陷入危機的故事，盼透過「邱漢成」呈現出來，讓更多人體會消防員及眷屬的辛苦，以及消防家庭的難題。

溫昇豪拍攝《火神》時，背負空氣瓶加上消防衣、帽、鞋，再加上瞄子、水帶、破門撬棒等，背負著超過二十公斤的重量，全副武裝進入火場拍攝，一場戲至少30分鐘，即便體力相當好的他，不禁表示「很累，但他們（消防員）進火場也是這樣啊」，他感慨「消防員每天面對生死，要如何自己消化當下負面情緒，回家後以鎮定模樣與另一半講述所發生的事，是非常不容易，希望大家給予第一線工作人員更多支持與鼓勵」。

溫昇豪也分享，身為演員最幸福的事，現場臨場感非常足夠，不用刻意揣摩，進入火場也是全副武裝，讓他很快能進入角色。製作人湯昇榮也分享：「昇豪一直是熱愛接受挑戰，希望不斷地嘗試各種不同的角色，富有滿腔的熱血與熱情，在此次角色的呈現上也是十分到位。」首次與溫昇豪合作的陳庭妮則大讚：「昇豪哥就像是我們小小的大樹，平時也會跟我們一起打鬧，當需要我們團結的時候，他也會適時地用經驗跟我們分享、討論，算是亦師亦友的關係。」《火神的眼淚》5月1日播出。

《火神的眼淚》溫昇豪線搜救人。（公視提供）

《火神的眼淚》溫昇豪山搜非常寫實。（公視提供）

溫昇豪《火神的眼淚》全副武裝入火場。（公視提供）

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