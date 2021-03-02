袁惟仁和前妻陸元琪的女兒在校被霸凌，球鞋更被導師叫學生拿去丟棄，未料公開此事後，竟遭假帳號留言攻擊，讓她PO出留言截圖反嗆：「再來挑釁我就公佈一切的一切」，隔空交火引發軒然大波，對此校方也在今日對此事做出回應。

陸元琪曾透露女兒因某些因素無法去學校上課，當時將問題歸咎在自己和孩子身上，認為與學校八字不合離開就好，豈知某天女兒同學拿著球鞋歸還，才知班導下令把女兒的球鞋丟進垃圾桶，公開此事卻遭一組假帳號打臉謊報事實，讓她氣得公開與班導私訊對話，只見對方聲稱那雙鞋子因搬動桌椅常「跑出來流浪」，加上沒聽說陸元琪要拿回去，考量部份學生有過敏體質，「所以請同學丟了」，直接打臉對方。

根據《ETtoday》報導，校方表示陸元琪女兒去年7月底參加高一學前學藝活動，8月活動結束後就沒有到校，直言：「人沒有在學校怎麼霸凌？」至於球鞋被丟掉一事，校方澄清因為球鞋長時間放置教室角落後，導致發霉、長蜘蛛絲，加上有4名學生辦理休學，老師才決定將休學學生物品總整理，並非針對特定對象，此外導師有詢問是否將物品領回？由於陸元琪女兒無特別回應，才決定將球鞋丟棄。

對於導師並未親自跟學生確認是否保留私人物品，校方表示針對此疏忽願意道歉，也願意歸還一雙同款全新球鞋，至於新北市教育局也已經請學校儘速釐清狀況，並妥為處理。

(中時新聞網)