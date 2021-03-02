中市霧峰區一名老翁，日前騎著鐵馬停在路中央東張西望，疑似迷失老人，中市警局霧峰分局霧峰派出所員警巡邏發現該老翁，詢問他相關資訊，但老翁只說上街買貢丸、米等食物，經警方細心查證，終獲知老翁住樹仁路166巷2弄附近，平安將他送回。

霧峰分局霧峰派出所員警，日前巡邏經霧峰區育群路9號前，發現一老翁牽著腳踏車，停在大馬路上東張西望，險象環生，員警仔細詢問老翁人身資料，但老翁語焉不詳，只說住在坑口里，外出買貢丸、米等，已經忘記怎麼回家了。

員警多次詢問，加上老翁騎腳踏車，員警研判老翁應該住在霧峰街上，經交叉比對，獲知老翁住在霧峰區樹仁路166巷2弄附近，有失智現象，時常出門後就會忘記回家的路，也聯絡上老翁的媳婦江小姐，不過因其家人都在上班，無法來帶老翁回家，員警就用巡邏車將老翁載回家，還派一個員警將老翁的腳踏車騎回去。

江小姐表示，之前公公就有單獨外出而迷路的歷史，雖然也常告誡他，不要自己跑出去，但公公還是一樣，常常自己跑出去，這次非常感謝警方，積極協助護送公公回家。

霧峰分局長陳家銘表示，員警積極為民服務，協助走失民眾返家團圓，積極作為深獲家屬感謝與讚揚，樹立警察優良形象，足為同仁表率；並呼籲民眾，家中若有老人、失智病患，可向臺中市政府社會局申請愛心手鍊，並將該手鍊佩掛在身上，如不慎走失時，尋獲單位可立即透過愛心手鍊，減少老人家在外的風險。

(中時 )