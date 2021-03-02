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知名寶寶米餅「樂扉寶寶米餅」爆出違法使用工業用氮氣填充米餅包裝，對此，總公司展裕負責人蔡文淵親上火線，於臉書上傳道歉影片，在6分鐘的影片裡，蔡文淵三度鞠躬道歉，並承諾將全方面開放顧客退款。

蔡文淵在影片中表示，關於媒體報導「盒裝有機寶寶米餅」於填充包裝時使用非食品級氮氣一事，經內部查證檢討坦承的確在製作流程上有所疏失，並向廣大消費者致上十二萬分的歉意。

蔡文淵指出，初期這項產品是使用密封透明塑膠罐放乾燥劑的方式販售，為了優化產品，研究市面上許多大品牌都使用氮氣充填包裝，才改用氮氣填，進而與目前配合的氮氣供應商洽談；蔡文淵透露，當時供應商強調提供的氮氣穩定性很高、對食品無害，也有產品純度分析報告證明供應的氮氣純度高達99.9999%符合國際規範。未料此氮氣氣瓶未符合法律規範，對於疏忽所犯下的錯誤，今後一定會以更加謹慎的心來把關。

而針對外界有疑慮的「盒裝有機寶寶米餅」，蔡文淵表示，自2月26日接獲新北市衛生局建議後，公司已主動於昨（1）日採取全台預防性下架，並送第三方公證食品檢驗機構，若後續檢驗結果出爐將會立即在官網公布，給消費者詳盡說明。

蔡文淵說明，至於全台下架回收的產品也將統一全部銷毀，未來該品項將停產不再販售。即日起也接受消費者退款換貨，包含，有機黑糯米(紫米)餅、有機胡蘿蔔米餅、有機蘋果米餅、有機菠菜米餅、有機南瓜米餅、有機香蕉米餅等共6款，詳細退貨與退款方法可於官網上查找。

影片最末，蔡文淵三度向消費者以及大眾致歉，並表示全案已進入司法程序，不便多做說明，謝謝大家的關心。

(中時新聞網)