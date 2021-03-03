台北市議員羅智強昨（2）日舉辦開工後第一場街頭演講，也是為藻礁而講，並批民進黨為轉移焦點，又拿「馬維拉」背書，他只好讓民進黨回憶一下「國光石化案」做對比，且珍愛藻礁公投小組領銜人潘忠政連一場「類聽證會」都等不到，「難道蔡英文總統，真的這麼愛還馬英九公道嗎？」

開工後的第一場街頭演講是為了藻礁，對羅智強來說別具意義。他今日在臉書表示，一個小時下來蒐集了194份連署書，覺得能為藻礁連署努力很有意義，因為希望自己的小孩、孫子，台灣人民的下一代，都還能看到這片7600年的藻礁。

羅智強批民進黨為轉移焦點，又拿「馬維拉」出來背書，說觀塘三接站是當年馬政府規劃的方案，既然這麼愛拉馬英九救援，就讓民進黨回憶一下「國光石化案」做個對比。

台北市議員羅智強已進行超過400場街頭演講。（圖／摘自羅智強臉書）

2005年，時任行政院院長蘇貞昌、副院長蔡英文聯手推動的國光石化案，到了2011年，馬政府要繼續執行時，蘇貞昌、蔡英文卻一改過去立場，反對這個過去自己推動的政策。羅智強指出，當時的馬英九總統，並沒有計較「這不是你們當年提的嗎？」而是直接站到溝通的第一線。

羅智強表示，當時馬總統還親自參加「反國光石化餐會」，雖然他知道會面臨很多的不信任，但他認為，要凝聚這塊土地，身為國家領導人應該要直接面對不同立場、不同想法的人；而今天的蔡英文總統，選前說「藻礁永存」，當選了卻要破壞藻礁，潘忠政老師連一場「類聽證會」都等不到，難道蔡英文總統，真的這麼愛還馬英九公道嗎？馬英九能停國光石化，蔡英文當然也能停觀塘三接站。

(中時新聞網)