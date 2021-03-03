籃網「大鬍子」哈登和太陽戴文布克榮膺2月東西區最佳球員殊榮，這是哈登職業生涯第11次獲選單月最佳，創下多項紀錄。

2月在杜蘭特受傷的情況下，哈登挺身而出將籃網的重責大任一肩扛起。2月所打的13場比賽中繳出25.6分、8.8籃板、10.7助攻的廠均數據，三分球投籃命中率高達到43%。

哈登成為籃網隊史上第4位獲得單月最佳的球員，上一位獲得單月最佳的籃網球員得追溯到2007年4月的卡特，哈登也是籃網隊史上第一位單月（最少打10場球）場均得到25分、10助攻的球員。

哈登於今年1月中旬被交易至布魯克林，成為籃網隊史上首位效力第一個月就成功當選單月最佳的球員，而在哈登的領軍下，籃網2月戰績9勝4敗。

戴文布克2月率領太陽取得12勝3敗的絕佳戰績，期間場均27.9分、3.7籃板、4.5助攻，投籃命中率52.3%，三分球命中率39.5%。

戴文布克成為自2010年3月史陶德邁爾之後，首位當選單月最佳的太陽球員，也是隊史上第14位獲此殊榮的球員。

(中時 )