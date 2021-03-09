【愛傳媒陳朝平專欄】美國總統拜登12日和日、印、澳四國領袖行峰會，中國問題預料將是峰會主要議題。

這是四方安全對話（Quad）成員國首度舉行峰會，四國領袖聯手打造抗中陣線，有如亞洲版的北大西洋公約組織（NATO）。

為何要聯手對抗中國？西方媒體報導指稱：美、日、印、澳四國皆和中國有明確的利益衝突。

印度和中國有邊界爭議，去年六月在喜馬拉雅山還曾發生流血衝突；日本和中國則有釣魚台的領土爭議；澳洲批評中國是全球疫情的始作俑者，北京則以貿易手段報復澳洲。

至於美國，則與中國糾葛最深的。川普政府對中國發動貿易戰，將北京長期以來的不公平競爭攤在檯面上。此外，新冠肺炎疫情，台灣事務以及拜登重視的人權，都讓中美爭鋒相對。

西方媒體觀點不可盡信。且盤點一下四方安全對話成員國與中國之間的糾葛。

去年六月中印在喜馬拉雅山流血衝突之前，中印兩國已有45年相安無事。6月衝突迄今，兩國多次會談，頗為節制，何勞美國插手干預？歷史殷鑑，美國插手他國事務，不僅弄巧成拙，往往血流成河。這是Quad成員國所樂見？

中日領土爭議焦點是蕞爾小島的釣魚台，而爭議的始作俑者也正是美國。二戰後，原屬台灣省的釣魚台隨著台灣回歸「祖國」，今天，釣魚台無論是中國大陸管轄還是在中華民國台灣手中，哪裡來的中日領土糾紛？

四方安全對話組織若是堅稱釣魚台主權屬日本，堅持美日安保條約的範圍包括釣魚台，試問，台灣又將持甚麼立場？中日領土爭議，豈不火上加油？

澳洲更絕。澳洲距離中國大陸起碼有2400多公里，「中國威脅」從何而來？儘管中國近年來勤於「拉攏」南太平洋國家，卻未曾在南太平洋國家組件海空軍基地，也未派出軍隊駐紮紐澳地區，不知澳洲究竟在恐慌甚麼？川普吃麵，澳洲喊燒？還是只准我家控管南太平洋，不准他人親善南太平洋？澳洲既然敢跟在川普屁股後頭栽贓中國擴散疫情，又怎能怪中國進澳洲紅酒？要在江湖上混，跟錯老大，遲早是要還的！

天下本無事，庸人自擾之!最莫名其妙的還是美國。

咱們中國人說，「師出有名」，就不知道美國起心動念對抗中國，師出何名?就說冷戰結束迄今、79年中美建交迄今，只聽說美國故意誤炸了中國駐南斯拉夫的大使館，只聽說美國軍機擦撞中共軍機迫降海南島陵水機場，只聽說美國駐日韓軍機軍艦三不五時巡弋東海、台海和南海；從沒聽說、也沒見過中共軍機軍艦跑到美國領土、領海、領空附近去尋事的。

只許美國永遠大國崛起，稱霸全球，就不許他國大國崛起？二戰後發動了數十次戰爭、成天威嚇低度開發國家的國家，如今卻高喊遭人威脅，戰爭在即，怎麼瞧，都像是罹患了被迫害妄想症！

要說中共威逼台灣是中美間最大的問題癥結，那麼，何妨回想一下，2008年到2016年間，兩岸關係和諧融洽，經貿、文化、旅遊交流，不亦樂乎，何來中共威逼台灣之說？

即使是91年海陸兩會成立之初，國統綱領付諸實施，兩岸尚在磨合階段，也沒有所謂文攻武嚇、兩岸情勢緊張的說法啊！彼一時，此一時，癥結何在？

至於新冠疫情蔓延，不說病毒究竟起於何處至今未見科學釐清，川普政權傲慢自大，貽誤「軍情」，導致美國成為確診與病死的雙冠王，又豈能把帳賴到中國頭上？

至於所謂新疆、香港人權問題，別說在西方媒體的壟斷下，真相未明。美國國內長期的種族歧視、貧窮人數節節上升、數千萬人無緣也無力享受健康保險，這些，難道不是人權問題？

自家內部人權低落、諸般問題紛紛亂亂，無法解決，卻忙著對他國事務指手畫腳，這樣的美國，還能領袖全球？

或許，正因為美國國內事務慌亂，國力日漸下滑，缺乏安全感，才會成天嚷著安全受到威脅吧！

華府智庫布魯金斯研究員何瑞恩（Ryan Hass）前幾天投書外交事務期刊提及，美國應該保持信心面對中國大陸的崛起，推動北京為跨國挑戰做出更多貢獻。美國應該關注強化自己的實力，而非如何拖慢中國大陸的步伐。

何瑞恩的建議，換成中國話，那便是「反求諸己」四字！反求諸己，才能平心靜氣地找出化解歧異、構建和平的方案。

圍堵、對抗、戰爭、只能換來更多的戰爭與毀滅，唯有和解、交流、合作，才能帶來和平。反求諸己，這四個字，值得美國深思，也值得困在兩岸和戰混沌中的台灣深思。

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)