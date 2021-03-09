籃網正式宣布簽下已遭活塞買斷合約，成為自由球員的葛瑞芬，雖然沒有透露合約內容，但籃網組成了杜蘭特、厄文、哈登與葛瑞芬傲人的四星戰線，足以威脅湖人的衛冕霸業。
上周葛瑞芬與活塞達成買斷協議，在度過48小時合約空窗期後葛瑞芬決定加盟籃網，根據小道消息，葛瑞芬與籃網簽下的是一份老將底新合約，只求能在布魯克林大展身手，重新證明自己的實力，同時也尋求生涯第一座總冠軍。
葛瑞芬為了重獲自由身，放棄了1330萬美元，因此活塞必須在2022年夏天前支付葛瑞芬剩餘的6245萬美元。
而葛瑞芬在來到籃網之後選擇穿上2號球衣，如果杜蘭特能夠傷癒歸隊，那麼籃網的四星戰線將成為聯盟所向披靡的強橫豪門。
籃網總管馬克斯在聲明中提到，葛瑞芬是一名全能型的球員，職業生涯也已取得不錯的成績，很高興他願意與我們並肩作戰。
葛瑞芬本季在活塞只打了20場比賽，場均12.2分、5.2籃板、3.9助攻的數據，與巔峰時期的戰績有段明顯落差，就看他來到布魯克林之後能夠恢復幾成戰鬥力。
(中時 )
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