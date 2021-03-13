Detroit's 2027 second-round pick on way to OKC is via Houston, sources say. Diallo will be a restricted free agent this summer and Pistons see him a core player moving forward. Lu Dort's emergence made Diallo expendable, and Thunder add to massive stockpile of picks. https://t.co/6JPHL8Y5VL — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 13, 2021

隨著距離本季交易截止日(26日)越來越近，NBA各隊也悄悄展開交易腳步！根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基13日搶先爆料，雷霆已把替補後衛迪亞洛交易到活塞，換回射手米哈柳克與2027年次輪選秀權，活塞將把迪亞洛當作重建基石。

2018年選秀第45順位被籃網挑走的迪亞洛，隨即被交易到雷霆，本季是他第3年效力雷霆，場均11.9分、5.2籃板及2.4助攻皆創生涯新高，更在先前雷霆受到新冠疫情影響之際，及時扛下先發重任，更曾連續12場比賽得分都有上雙。

可惜隨著雷霆逐漸走出新冠陰霾，迪亞洛在球隊的地位，逐漸遭到表現也很出色的托特取代，加上迪亞洛的新秀合約將在今年到期，雷霆才會趕緊把他交易出去換回選秀權，接下來就看他能否在提前擺爛當中的活塞，重新找到自己發揮空間。

至於烏克蘭籍射手米哈柳克跟迪亞洛同為2018年選秀球員，當時他以第47順位被湖人挑走，卻還沒打完新秀球季，就在2019年2月被湖人交易到活塞，本季替活塞打了36場，場均6.9分、2.1籃板及1.6助攻，被交易到雷霆後恐無上場機會。

(中時 )