雖然史提芬柯瑞失去準星，而且在第四節因為尾椎挫傷退賽，但卓雷蒙格林繳出16分、12籃板、10助攻，幫助金州大軍108比94輕鬆擊敗火箭，並且送給休士頓隊史最長18連敗。

火箭曾在2017-18賽季創下隊史最佳65勝紀錄，沒想到才相隔3個賽季，如今從昔日西區強權淪落成為人人喊打的球隊，讓火箭球迷情何以堪啊！

火箭昔日先發五虎從保羅先轉隊開始，阿里查與卡培拉也改披熱火、老鷹戰袍，哈登與球團鬧翻帶槍投靠籃網，塔克今天也被交易至公鹿，加上歐拉迪波今天缺陣，半場打完落後勇士24分，真是慘不忍睹。

柯瑞手感不佳18投7中，18分、5籃板、8助攻，第四節乾脆傷退當起啦啦隊，而卓雷蒙格林在第三節完成大三元紀錄，勇士輕鬆拿下本季第21勝，勝率再次回升至五成以上。

根據統計，只要卓雷蒙格林能夠繳出大三元成績單，勇士戰績26勝1敗，勝率高達96.3%，換句話說，只要卓雷蒙格林別再亂發脾氣，然後將心思全部放在球場上，勇士想要闖進季後賽的希望還是相當高的。

(中時 )