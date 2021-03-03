蒜頭有殺菌作用，受新冠肺炎影響，行情看漲，引來宵小覬覦！旗山1名許姓男子涉嫌於1日潛入一處農地，偷拔蒜農還未收成的蒜苗，一口氣偷走15公斤的蒜苗，蒜農發現蒜苗被偷，心裡淌血，氣得報警，警方獲報調閱監視器追查，發現竊賊將蒜苗放在機車踏板前，長長的蒜苗幾乎拖地，從竊賊背影遠看就像「夏威夷草裙舞女郎」，警方「以車追人」，4小時逮獲許嫌，但蒜苗已消失無蹤。案由警方依法函送偵辦中。

黃姓蒜農的蒜苗農地被竊賊偷採15公斤的蒜苗。（圖／讀者提供）

旗山分局中埔派出所前天下午13時接獲65歲的黃姓蒜農報案，黃男向警方表示，種植在內東里茄苳崙25號前農地，尚未收成的蒜苗不見了，黃男憂心說，1年才收成1次的蒜頭，是他的心血結晶，1年就等這麼1次，本來要等蒜苗結成蒜頭後再販售，沒想到蒜苗還沒結成球，多達15公斤的蒜苗就被小偷偷走，希望警察幫忙抓賊，找回蒜苗。

蒜苗農在旗山種植蒜苗打算結成蒜頭再採收，無奈被竊賊提前一步偷走。（圖／讀者提供）

副所長陳和安接獲報案後立即前往現場，並積極調閱周遭監視系統，從畫面中發現竊賊將蒜苗搬到踏墊上騎乘機車離去，長長的蒜苗幾乎快碰到地面，騎車離開的背影就像穿著草裙的人，由於監視畫面拍得一清二楚，警方交叉比對、以車追人，4小時後鎖定64歲的許姓男子涉有重嫌，循線傳喚他到案。

許嫌供稱，當天騎車經過時，臨時起意拔蒜苗，警方問許嫌「偷來的蒜苗在哪裡？」沒想到，許嫌卻稱「自己吃光了！」由於蒜苗1公斤市價約150元，警方懷疑許嫌將蒜苗拿去變賣，訊後先依《竊盜》罪嫌函送法辦。

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(中時新聞網)