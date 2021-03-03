美國總統拜登周二宣布，美國將擁有足夠大量的新冠肺炎疫苗，可在5月底以前供美國每一位成年人接種。這樣的進展，比先前所預期的提前了兩個月。

拜登周二在白宮表示：「現在我們有望在5月底以前，為美國每一位成年人提供足夠的疫苗供應」。

拜登在推特上表示：「三周前，我宣布在7月底以前，我們將為所有美國人提供足夠的疫苗。現在隨著我們努力提高產量，我們將在5月底以前，為所有美國人提供足夠疫苗」。

拜登所說的「每一位美國人」，指的符合疫苖接種資格、全美約3億名成年人。

在拜登宣布提前達成全民接種目標之際，白宮正著手擴大嬌生公司（Johnson & Johnson）的單劑型新冠疫苗產量。美國食藥管理局最近批准了嬌生研發的新冠狀病毒疫苖投入緊急使用，為美國對抗這場大流行病的戰役加入新的生力軍。

拜登稍早前證實，嬌生公司與製藥大廠默克集團（Merck ）將合作，提高這支新批准疫苗的產量。

拜登在談話中重申在5月底以前，美國將獲得為所有美國成年人接種的疫苖，他並表示：「這是一個進展，非常重要的進展，但這還不夠，美國仍然迫切需要可以注射疫苗的民眾參與，以及為民眾接種疫苗的場所」。

拜登仍然拒絕對何時一切可以恢復「正常」提供較樂觀的預測。他之前即經常警告，不要對抗疫的進展給予過於樂觀的期望。

拜登周二表示：「我被提醒不要回答這個問題，因為我們並不確定，但我希望到明年這個時候，我們將恢復正常」。他並表示：「這場戰爭距離結束還很遙遠，新變種病毒正在美國擴散，情況可能再次惡化」。

(時報資訊)