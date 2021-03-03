台南市議長郭信良（前排中穿廚師圍裙者）率藍綠議員以拍攝鳳梨入菜影片，推廣「吃爆鳳梨」。（程炳璋攝）

台灣鳳梨禁銷大陸炒成政治議題，台南市議會邀請愛心總鋪師蔡瑞成教導7位議員料理10道「旺來佳餚」，拍成影片上傳網路，推廣鳳梨入菜端上飯桌，以「吃爆鳳梨」相挺農民。

大陸一道鳳梨禁令在台灣炒成政治話題，台灣內部吹起全民認購風潮表達團結，大陸官煤一度評論，台灣若一直政治操作這話題，大陸可能公布下一波禁令。

立委陳亭妃對大陸官煤反應表達不意外，認為大陸見不得台灣好，過去打壓台灣國際參與，現在打壓農產品，台灣正在作市場轉型分散風險政策，有信心把農產品轉銷到其他國家。

台南市議長郭信良3日率領藍綠議員一起舉出席「吃爆鳳梨，用飯桌挺農民」活動，請來蔡瑞成教導議員將鳳梨入菜，成為飯桌上的佳餚。

跟著蔡瑞成學作菜，陳亭妃、郭信良與台南市議員吳通龍、周麗津、林志聰、陳怡珍、陳碧玉、蔡旺詮共作完9道菜，拍成影片將陸續在各自的臉書粉絲頁公布。

郭信良在錄製影片中，拿起鍋鏟示範「鳳梨海鮮醬烘蛋」，他表示，鳳梨作成菜色後，不影響營養價值，加熱後的膳食纖維軟化更好入口。

蔡瑞成表示，去年3月新冠肺炎疫情嚴峻時，台灣鳳梨價格滑落，他即曾製作150份「鳳梨水果圓滿湯」分送給街友，大家吃得讚不絕口，今年遇到大陸的鳳梨禁令，決定教作鳳梨餐，大家吃爆鳳梨，在飯桌上挺農民。

(中時 )