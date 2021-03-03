【愛傳媒葉毓蘭專欄】中國大陸停止進口我國鳳梨一事鬧得沸沸揚揚，這幾天已經看到了我國採取很多因應措施，包含推廣金鑽鳳梨、國軍伙食採購等等，我們除了用新台幣力挺農民之外，如何填補這四萬多噸的外銷大洞成了蔡政府的一大考驗。

3月2日陳吉仲主委在立法院答詢時說會逐步提高對他國的出口量，他並以日本為例，展現出我國對日本的外銷逐年增長、甚至這兩年是以倍數成長。這種說法，說真的，是自欺欺人的話術。

因為根據財政部關務署的資料，去年輸出至日本的鳳梨有2160公噸，即便如陳主委所言今年估計可以提升到3500公噸，也只是增加了1400公噸左右的外銷量，更不用說日本人喜愛的鳳梨品種並非香甜的金鑽鳳梨，而是略酸的芒果鳳梨。

更別說新南向國家原本基數之低，自己跟自己比之後，鳳梨的出口量從民國105年的13公噸，進步到109年的461公噸，陳吉仲大可說蔡英文執政後新南向國家的鳳梨出口量成長了3546%，這樣的數字不是更亮麗，更迷人？

這幾天各家媒體、名嘴都有自己的鳳梨經，也有網友提出一份精彩鳳梨全餐的菜單，鼓勵大家多多消費鳳梨，但這些畢竟只是治標不治本的行為，畢竟每個家庭對水果的消費預算應該是固定的，從現在起到秋天的鳳梨產季要我天天吃鳳梨，而去忽視接下來的蓮霧、芒果、西瓜、芭樂等當季農產品是很有難度的，倘若全民配合政府宣導大力支持鳳梨、買爆吃爆，進而影響到其他種類水果的銷量，到時是否果農又要出來叫苦連天了呢？

而陳吉仲在大潭我們對日出口鳳梨的成長，甚至謝長廷說日本買我們的鳳梨是「賣人情」，夸夸大言時，完全無視我國對於日本的農產品幾乎是照單全收的事實。

以蘋果為例，近五年從日本進口量都介於兩萬噸上下（只有去年可能受疫情影響略低於兩萬噸），但我國輸出日本最大宗的香蕉卻只有三千公噸。

日本水果的確好吃，但是如果連各部會在年節或我生日時送給我的水果禮盒，多是日本進口的水果：青森蘋果、水梨，麝香葡萄、草莓、小橘子、甜柿，這就有點「長他人志氣」！

其實台灣的水果也很棒，都是非常值得推廣行銷的，我希望未來以公費送禮的政府部門應該多送台灣的農特產，甚至我也希望駐日代表謝長廷，能夠將我們的優質農產品回銷給日本，不再只是照單全收！

今天政府將鳳梨操作成政治問題，而不是農業問題，但農業問題應該用農業來解決，與其擴大內銷，不如回頭檢討外銷的任何可能性，今天國台辦提出禁令的主要憂慮為屢次檢出介殼蟲，那我們何不大方面對，在確定了生產過程、用藥標準上都沒有問題之後，邀請陸方或是其他潛在買家的盤商來台灣視察（類似查廠），降低他們對我國農產品的疑慮呢？

也許這個想法有點天真，但所有商業活動都應該源自理性對談才能成立。以我國農產品優秀的基底，相信還是有許多國家願意買單的。

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)