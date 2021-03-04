大陸近年舉辦兩岸直播大賽、台青主播培訓等，民進黨當局批評，這是大陸對台進行「認知作戰」，爭取台灣民眾認同。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（4日）發布「答記者問」，批評民進黨當局蓄意阻撓破壞兩岸同胞交流，不得人心。

朱鳳蓮表示，大陸一向積極支持鼓勵兩岸民眾尤其是青年加強交流，增進瞭解，攜手發展。2020年以電商直播為代表的網絡直播行業蓬勃發展，成為拉動經濟循環的有效途徑。截至 2020年12月，大陸網絡直播用戶規模達6.17億，其中電商直播用戶規模達3.88億。

朱鳳蓮表示，兩岸網路直播交流活動為有志於在電商直播行業創業就業發展的台灣青年提供了非常好的契機，為他們搭建圓夢的舞台，與他們分享發展機遇，深受台灣青年歡迎。

朱鳳蓮表示，曾有台灣青年坦言，「在新媒體產業領域，大陸有成熟的短視頻平台，有比較完整的產業鏈，希望借助有關交流活動能夠更好深入這個行業，開拓自己的事業。」

「民進黨當局出於一黨之私，害怕兩岸同胞走近走好，害怕台灣民眾瞭解大陸的真實情況」，朱鳳蓮批評，民進黨當局基於其謀「獨」本性進行惡意操作，蓄意阻撓破壞兩岸同胞交流，損害台灣青年獲得更多更好發展機遇的正當權益和利益福祉，不得人心。

朱鳳蓮表示，誰在為台灣青年著想？誰在破壞台灣青年的發展前途？答案一目瞭然。

(中時 )