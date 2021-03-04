韓國全能男神李昇基睽違一年半以《MOUSE》重返小螢幕，3日舉辦新戲記者會。由於劇組想傳達正面的社會議題訊息，而在首集安排了非常驚悚與殘酷的劇情，也因此被電視台將第一集標示為限制級節目，成為了李昇基演戲生涯中的首個19禁作品。對此他表示感謝電視台的決定，讓本劇能保持原汁原味，豪爽預言這將會是自己最突出的一部作品。

李昇基在演藝圈被譽為是「正直青年的範本」，當被問到是否會想演出反派角色時，李回答說「範本」這個稱號讓自己很有負擔，與其說是想演反派角色，不如說是渴望演出有別以往的不同角色；若真要演反派的話，希望能詮釋不說話又帥氣的角色。

對比李昇基這次飾演的正直巡警，《MOUSE》中的另一焦點則是李熙俊的刑警角色，他更自曝有個姪子只認識李昇基，卻不認得自己，本想藉由《MOUSE》拓展15歲以下的粉絲群，很遺憾結果卻變成這樣了，李熙俊的各種爆笑發言也讓現場歡樂不斷。該劇4日起，每週四五於遠傳friDay影音跟播。

(中時 )