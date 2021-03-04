食藥署公開封緘查驗流程 AZ疫苗抵台全都錄 11:282021/03/04 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫苗運抵低溫倉儲、入庫。（食藥署提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 食藥署人員於倉儲現場監督拆箱作業。（食藥署提供） 核對疫苗批號、清點疫苗數量、查核冷鏈紀錄。（食藥署提供） 抽取樣品、進行疫苗外觀異物檢查。（食藥署提供） 疫苗現地封存。（食藥署提供） 疫苗送回食藥署國家實驗室進行多項檢驗。（食藥署提供） AZ疫苗。（食藥署提供） 審查檢驗合格後核發封緘證明書、赴倉儲查訖封緘放行。（食藥署提供） 我國昨天取得首批向AZ採購的新冠疫苗，共計11.7萬劑於上午10點21分由大韓航空運抵桃園機場，食藥署第一時間即派員前往迎接，進行封緘查驗的相關流程，當疫苗運抵低溫倉儲後，食藥署人員即於現場監督拆箱作業，核對疫苗批號、清點疫苗數量、查核冷鏈紀錄，同時也抽取樣品將疫苗送至國家實驗室進行多項檢驗，待通過檢驗，取得檢驗合格證明書後才能封緘放行，最快一周內將可完成。 AZ疫苗抵台 官員不跟醫護搶接種 AZ疫苗突來台陳時中嚇一跳 專家爆背後真相 (中時 ) #疫苗 #食藥署 #封緘 #查驗 #AZ 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 牛津AZ疫苗抵台 開打前先過2大關卡 14:032021/03/03 生活 陳時中應率先施打疫苗 04:102021/03/04 時論廣場 醫護對AZ疫苗有疑慮 侯友宜認同政府首長率先施打 11:382021/03/04 政治 AZ疫苗將送桃園倉庫 衛福部啟動檢驗封緘程序 12:272021/03/03 生活 首批AZ疫苗到手 韓航10時25分運抵桃園機場 10:422021/03/03 生活 11.7萬劑 首批AZ疫苗扺台 醫護優先 04:102021/03/04 財經要聞 11.7萬劑AZ疫苗抵台 送達大園區物流中心 15:192021/03/03 生活 11.7萬劑 AZ疫苗來了 總統認為 應讓防疫人員優先施打 04:102021/03/04 焦點要聞 首批AZ疫苗抵台 林佳龍感謝交通防疫國家隊 16:232021/03/03 生活 保密到家！首批AZ疫苗運離倉庫 全程警車護送 14:402021/03/03 生活 北市今早討論AZ疫苗施打順序 醫護人員再分4等級 10:482021/03/04 生活 生活熱門新聞 AZ疫苗來了 政治大咖為何不先打？前台大醫驚吐大白話 - 生活 兩天爆5死 南韓20多歲女打AZ疫苗後死亡 - 生活 蔡政府犧牲藻礁 拚蓋世界最大火力發電廠 台大醫揭殘酷真相 - 生活 理科太太維他命成分曝光 營養師：劑量低到很心酸 - 生活 好市多購物袋狂被偷 上千苦主崩潰：不相信人性了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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