食藥署人員於倉儲現場監督拆箱作業。（食藥署提供）

核對疫苗批號、清點疫苗數量、查核冷鏈紀錄。（食藥署提供）

抽取樣品、進行疫苗外觀異物檢查。（食藥署提供）

疫苗現地封存。（食藥署提供）

疫苗送回食藥署國家實驗室進行多項檢驗。（食藥署提供）

AZ疫苗。（食藥署提供）

審查檢驗合格後核發封緘證明書、赴倉儲查訖封緘放行。（食藥署提供）

我國昨天取得首批向AZ採購的新冠疫苗，共計11.7萬劑於上午10點21分由大韓航空運抵桃園機場，食藥署第一時間即派員前往迎接，進行封緘查驗的相關流程，當疫苗運抵低溫倉儲後，食藥署人員即於現場監督拆箱作業，核對疫苗批號、清點疫苗數量、查核冷鏈紀錄，同時也抽取樣品將疫苗送至國家實驗室進行多項檢驗，待通過檢驗，取得檢驗合格證明書後才能封緘放行，最快一周內將可完成。

(中時 )