台日桌壇夫妻檔江宏傑、福原愛身陷婚變風波，福原愛被拍到在橫濱中華街約會高大男，江宏傑則被日媒指對福原愛語言冷暴力，5年台日婚姻亮起紅燈，風波也震驚台灣、日本，引發各界關注，而福原愛今（4日）則透過她新成立的「omusubi」公司官網，發表道歉聲明。

全文如下：

本公司總裁福原愛所引發周刊相關報導，對所有支持福原愛的人們、相關人員感到擔憂與困惑，在此深表歉意。針對相關問題，可以聯繫福原愛公司。我們感激不盡

福原愛聲明全文。（圖／取材自omusubi官網）

桌球界神仙眷侶江宏傑、福原愛這段台日婚姻看似甜蜜，但福原愛卻被日媒拍到和高她25公分的男子在橫濱約會，兩人互動親密，而江宏傑則遭日媒指對福原愛語言暴力，他罵看牙醫的福原愛：「嘴那樣開法，好像在撩人的妓女（或譯婊子）」，日媒還指出，江宏傑家中的江母、江姐在相處上對福原愛冷暴力，讓小愛逐漸感到無容身之處，甚至心灰意冷。

福原愛被拍到與男子現身街頭後，她不否認與江宏傑的現況需要再討論，福原愛也冷靜向日媒說：「他是精神上很支持我的一個重要朋友，我最近心情不穩定」，而江宏傑則透過公司強調，2人沒有離婚，表示異國婚姻有很多事情需要雙方一起努力，並呼籲外界：「不要攻擊家人，現階段小孩與愛媽也都是江家在照顧」。

福原愛今年1月在日本成立公司「omusubi」。（圖／取材自福原愛 Instagram）

江宏傑、福原愛婚變震撼台日，福原愛今上午則透過在日本成立的公司「omusubi」發表聲明道歉，這也是福原愛針對婚變新聞首次做出正面回應，維持婚姻本就不易，尤其兩人是台、日跨國婚姻，也讓小倆口這次的婚姻難關，持續被外界關注。

(中時新聞網)