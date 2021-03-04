藻礁議題持續延燒，跨黨派、階層反彈聲浪不斷，總統府發言人張惇涵4日受訪時指出，第三液化天然氣接收站建置，為現階段最符合供電需求時程的方案，期待各界在公共議題上可多些理性思辨、少些相互攻擊，強調藻礁議題並非環保與經濟間的對抗，而是保育、減煤及減空汙的環境議題，是環境之間的對話與選擇。

張惇涵指出，連署、公投為人民權利，為台灣民主多元展現，政府給予充分尊重，即使連署成案，仍會持續與各界溝通。他說，民進黨在能源轉型上有許多重大政策，包括非核家園、減煤及將降低空汙，相信多數人都肯定應在「經濟與環保」間取得平衡，因此藻礁議題並非環保與經濟間的對抗，而是保育、減煤及減空汙的環境議題，是環境與環境間的對話與選擇。

張表示，大潭電廠第三接收站每年預計供給大潭電廠8、9號機137億度的電，如果用燒媒來替代，一年大約要500萬噸，所以三接站攸關未來台灣北部的用電需求、中電是否北送、減媒時程，以及台灣的能源轉型。政府已將國民黨時期232公頃的開發面積縮小90％，只剩下原本的10％，盡可能把藻礁傷害降低。

張強調，桃園有27公里長的海岸線，大潭藻礁是其中的3.6公里，市府近年來投入近8.5億做環境保護工程，如大潭電廠以南有4.3公里、315公頃的觀新藻礁，大潭電廠以北有10.5公里、916公頃的許厝港濕地，都有進行海岸景觀生態維護，希望未來在公共政策議題討論，眾人能多些理性思辨，少些互相攻擊。

至於中央是否討論到三接站的替代方案？張則表示，這項議題關鍵在於「供氣跟供電的時程」，三接站已是現階段最符合供電需求、時程的方案，雖然社會目前有不同意見正在討論，執政團隊將秉持誠懇溝通、正面應對的態度，為台灣找一個最好的答案。

(中時 )