大陸3月起暫停進口台灣鳳梨，執政黨動員各界採購鳳梨，彌補銷售缺口，卻有全國台商、僑胞反應，台灣鳳梨根本無法進口到許多國家，質疑府院此舉僅是操作「大內宣」。總統府發言人張惇涵4日受訪表示，台人挺鳳梨是大團結而非大內宣，政府將持續努力，讓鳳梨能輸出到更多國家。
張惇涵表示，海內外台人挺台灣鳳梨一舉，是「大團結」而非「大內宣」，雖然台灣鳳梨確實無法進口到某些國家，這是政府持續努力的方向，但即使海外無法採購新鮮鳳梨，仍可購買鳳梨加工品，變相支持台灣鳳梨出口。
(中時 )
大陸3月起暫停進口台灣鳳梨，執政黨動員各界採購鳳梨，彌補銷售缺口，卻有全國台商、僑胞反應，台灣鳳梨根本無法進口到許多國家，質疑府院此舉僅是操作「大內宣」。總統府發言人張惇涵4日受訪表示，台人挺鳳梨是大團結而非大內宣，政府將持續努力，讓鳳梨能輸出到更多國家。
張惇涵表示，海內外台人挺台灣鳳梨一舉，是「大團結」而非「大內宣」，雖然台灣鳳梨確實無法進口到某些國家，這是政府持續努力的方向，但即使海外無法採購新鮮鳳梨，仍可購買鳳梨加工品，變相支持台灣鳳梨出口。
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