桃園市中壢區及平鎮區分別各有1間幼托機構，校內有被醫師診斷為腸病毒的孩童，但校方卻未在48小時內向桃園市衛生局通報，遭依違反傳染病防治法裁處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰，衛生局指出，因腸病毒傳染力極高，桃園市國小、幼兒園及幼托機構需依規定通報。

衛生局指出，只要有檢驗出腸病毒71型或腸病毒重症的行政區，就符合「桃園市腸病毒防疫措施」第二項停課條件之高風險行政區，該區域若有班級診斷出2位確診個案就需停課一週，衛生局今年查獲2間幼托機構，校內各有1名診斷出腸病毒的孩童，但卻未依桃園市腸病毒防疫措施規定進行通報或停課措施，該托兒機構分別位於中壢區及平鎮區。

衛生局說明，依「桃園市腸病毒防疫措施」公告規定，若校內有腸病毒病童，含疑似且不論腸病毒型別，須48小時內至「桃園市學校計機構傳染病通報系統」進行通報，中壢區及平鎮區各有1間托兒機構皆超過48小時進行通報，依違反傳染病防治法裁處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰。

衛生局表示，每年4月至10月是腸病毒的盛行期間，尤其在學期間容易受團體活動影響，病毒傳染速度較快，7、8月暑假期間，因孩童不在校內團體生活，腸病毒病情明顯有暫緩的趨勢，但一到9月的開學季，又會陸續有診斷出腸病毒的案例，呼籲家長須落實衛生、防疫，確保孩童的健康安全。

(中時 )