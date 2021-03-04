觸控面板廠TPK-KY宸鴻（3673）4日公佈2021年2月份自結合併營收為87.0億元，較前一月份減少20.3％，較去年同期增加6.0％，主要是因為工作天數較少的影響。累計今年1月、2月合併營收約196.13億元，相比去年同期成長10.57％。
宸鴻對於第一季展望樂觀，營運表現可望淡季不淡、會比往年好，手機有一些短單，平板和筆電需求仍強。法人預估，宸鴻第一季營收目標維持小幅成長5～10％，營業利益率約0.5～1％之間。
(工商 )
觸控面板廠TPK-KY宸鴻（3673）4日公佈2021年2月份自結合併營收為87.0億元，較前一月份減少20.3％，較去年同期增加6.0％，主要是因為工作天數較少的影響。累計今年1月、2月合併營收約196.13億元，相比去年同期成長10.57％。
宸鴻對於第一季展望樂觀，營運表現可望淡季不淡、會比往年好，手機有一些短單，平板和筆電需求仍強。法人預估，宸鴻第一季營收目標維持小幅成長5～10％，營業利益率約0.5～1％之間。
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