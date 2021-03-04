總統蔡英文今日赴桃園市參訪台灣客家茶文化館，她表示，中央會持續力挺地方，期盼桃竹苗攜手合作，落實浪漫台三線政策，給在地業者及年輕朋友最大的支持，讓桃竹苗的客庄有全新的活力。

蔡英文回憶，10年前，她有機會走過台三線，看到客家鄉親家園的美好，實在很感動，當時跟團隊開始討論是否要為美好的客庄及客家文化做些什麼事情，因此產生推動台三線客庄文化工程及計畫的想法。後來，她陸續走訪桃竹苗的客庄好幾次，向在地的長輩、年輕人、各行各業的朋友請益後，提出「浪漫台三線」的政策，成為她對客家鄉親的承諾。

她指出，龍潭「台灣客家茶文化館」即將要完成，在桃園市政府有效率的執行之下，還超前進度，本來很擔心「浪漫台三線」的計畫因種種困難會遲延，今天看到進度超前，她也表達肯定之意。

蔡英文也表示，龍潭的茶文化館，加上新屋的海螺文化館、平鎮的乙未保台紀念公園，就是在浪漫台三線政策下，中央透過前瞻基礎建設計畫預算補助桃園，最重要的三大亮點。我們要讓客家的茶文化、海洋客家文化以及客家先人的歷史，都有可以呈現、傳承，國內外訪客也可以共同體驗的場域。

她也非常期待，經過這幾年的努力，從政策規劃、預算編列、開工動土，到現在逐漸開花結果。在台三線上，亮點會一個接著一個出現，然後由點串成線，讓桃竹苗的客庄有全新的活力。在工程最後階段，中央會持續力挺地方，也期待接下來，桃竹苗都可以攜手合作，落實浪漫台三線政策，給在地業者及年輕朋友最大的支持，實現讓客庄生生不息的願景。

(工商 )