大陸女星黃聖依已周星馳電影《功夫》爆紅，後來更被視為「星女郎」之一，但雙方不久後因合約問題鬧翻，解決糾紛後，她和巨力集團總裁楊子關係曝光，兩人在2007年步入婚姻，婚後育有2個兒子；先前黃聖依登上選秀節目《乘風破浪的姐姐》挑戰自我，近日她又帶著婆婆登真人秀《婆婆與媽媽》，婆婆見她當藝人累又辛苦，霸氣要她回家會安排個好工作，婆媳關係相當融洽。

黃聖依在參加《乘風破浪的姐姐》後，在綜藝節目表現上更用心，近期還加入真人秀節目《婆婆與媽媽》，最新一期黃聖依和婆婆觀賞當時她在《姐姐》的表現，婆婆好奇她在《姐姐》裡的狀況，她說經常從早上8點練舞練到凌晨3點左右，為了給觀眾看到最完美的表現。

先前黃聖依登上選秀節目《乘風破浪的姐姐》挑戰自我，近日她又帶著婆婆登真人秀《婆婆與媽媽》，婆婆見她當藝人累又辛苦，霸氣要她回家會安排個好工作，婆媳關係相當融洽。(圖/ 摘自節目《婆婆與媽媽》)

從畫面中看到婆婆一臉心疼地望著黃聖依，默默地說著對演藝工作的想法，婆婆覺得除了綜藝節目，拍電視劇也累很辛苦，忍不住脫口「可能活不太長」，婆婆更表示，希望她和楊子能身體健康長命百歲；黃聖依好奇地問婆婆自己能做什麼工作，婆婆竟霸氣地說，要她回徐水，一定安排一個好的工作給她。

黃聖依和婆婆之間的互動，讓觀眾一看都覺得像是把她當親生女兒疼，普遍長見的婆媳問題在她們之間彷彿不存在，粉絲也都十分替她開心，「有這樣暖心的婆婆真的太好了」、「婆婆真的關心聖依，這應該就是最好的婆媳關係吧」、「婆婆說話一直都是笑瞇瞇的，和藹可親」。

(中時新聞網)