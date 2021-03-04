鳳梨產銷傳捷報！中國大陸日前以檢驗出害蟲為由，禁止進口台灣鳳梨，引發大批業者生計受損，台北農產公司除了積極呼籲各方以購買台灣鳳梨，來力挺在地農民外，也替果農尋找活路，對此，北農晚間釋出好消息，總經理翁震炘於4日上午奔赴屏東鳳梨產區，與新加坡百美超市台灣區趙副總簽訂外銷契約，台灣鳳梨即將啟航上架新加坡25家連鎖超市。

好消息一出，不少農民紛紛發文感謝落淚，北農則表示，公司持續啟動多元通路，協助農友行銷鳳梨，除了擴大供應大台北地區大型連鎖超市、學校機關等253家，提高鳳梨配銷量、並以嚴選電商平台上架挺農友，邀請一般大眾少量採買幫農友，甚至設立友善企業預約交易平台，讓企業機構可透過大量訂購挺農民，更串連起網路鄉民，齊聲挺農民。

北農指出，除了這些應對措施，北農也積極開拓外銷市場，預計台灣鳳梨將於3月11日裝櫃、預計3月18日運抵新加坡，並在新加坡25家高檔超市上架，成功讓台灣鳳梨在異國飄香。此外，北農強調，公司以三重把關「質譜化學快檢＋供應人實名制＋拍賣職人嚴選」來替鳳梨品質做保證，也讓大家吃得安心，讓挺農民的行動毫不間斷。

(中時 )