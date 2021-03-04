美國德州因暴雪侵襲大停電且電網短暫癱瘓還不滿1個月，德州電力網營運商「德州電力可靠度委員會」（ERCOT）董事會宣布，開除2016年上任至今的執行長麥格尼斯（Bill Magness）。ERCOT聲明指出，已發給麥格尼斯60天合約終止通知，未來2個月他仍將擔任現有職務，與德州官方合作對ERCOT進行改革。

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