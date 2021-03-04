德州電力網營運商ERCOT執行長被炒魷魚 21:142021/03/04 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國德州因暴雪侵襲大停電且電網短暫癱瘓還不滿1個月，德州電力網營運商「德州電力可靠度委員會」（ERCOT）董事會宣布，開除2016年上任至今的執行長麥格尼斯（Bill Magness）。ERCOT聲明指出，已發給麥格尼斯60天合約終止通知，未來2個月他仍將擔任現有職務，與德州官方合作對ERCOT進行改革。 遠傳、亞太電5G共頻共網 獲准 臺灣電動車輛電能補充產業技術推動聯盟 推CCS1公共充電站 (工商 ) #ERCOT #德州 #電力網 #營運商 #執行長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 英飛凌推全新預測性維護評估套件 迅速監測智慧建築狀態 10:322021/03/04 財經 挺鳳梨農 嘉縣推預購平台 油電工會訂8萬公斤 04:102021/03/04 地方新聞 彰芳西島風場一期 拚年底完工併網 04:102021/03/04 產業．科技 台南先進運輸系統路網「依這個」調整修正 15:202021/03/04 區域情報-台南 《科技》遠傳、亞太電5G共頻共網創台首例 須加碼2千座基站 09:262021/03/04 財經 二十一世紀基金會反擊陳亭妃移轉焦點惡意抹黑 民進黨才是鳳梨問題的始作俑者 16:212021/03/04 政治 中華電信行動網速 挺進全球前30名 12:122021/03/04 財經 《國際產業》ASML證實中芯採購DUV設備 11:422021/03/04 財經 基隆港西倉庫完工 東岸天空綠廊公開招標 15:162021/03/04 寶島 捷流積極轉型 十年內營收拚百億 04:102021/03/04 證券．權證 看好MHEV市場 德州儀器推新馬達驅動器搶市 17:422021/03/04 財經 財經熱門新聞 債市引爆股市大殺戮 謝金河曝台積電慘了 - 財經 老美開後門中芯晶片復活 聯電不是最慘？ 2家台廠跟著跌 - 財經 台積電竟暗藏未爆彈 內行人驚揭最致命原因 - 財經 9億頭獎花落誰家？威力彩中獎號碼出爐 - 財經 大媽拿老公錢All in台積電卡650元 股民曝一招：別怕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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