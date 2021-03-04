網路媒體報導，藻礁公投幾乎篤定成案，民進黨為了反制，民進黨高層表示，府院黨團評估反制公投案。並指文字內容還在研議。民進黨發言人顏若芳否認，並表示，更無所謂討論提案文字的進度。

顏若芳指出，對於媒體報導民進黨討論提出反制公投的對案，誠如民進黨林錫耀秘書長於中常會所言，這還有待各種可能影響的評估，以及是否反而造成更多對立，無助於與社會的溝通，因此目前沒有任何結論，更無所謂討論提案文字的進度。

她強調，民進黨仍以持續和外界溝通、誠懇對話為主要目標。

網路媒體報導，藻礁公投幾乎篤定成案，據透露，在不能消極因應共識下，民進黨府院黨團高層已在評估，屆時推動公投反制，看是由政院或在立院有過半多數的民進黨立院黨團依《公投法》規定，敘明供電穩定、減碳的原因，提出正向支持三接的公投，爭取社會支持。內容更指出，文字如何敘述都還在研議。但首個觀察評估點在於3月19日藻礁公投連署提出時，連署能量為何。

(中時 )