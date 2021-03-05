【愛傳媒黃士修專欄】我一直在等綠營側翼終於忍不住丟出這一篇奇文。

「事實上只要《公投法》第30條的『兩年條款』撐過，政府的政策方向未必要完全轉彎。因為無論核四啟封或三接遷址，今年8月若公投通過後要從頭跑程序，一定都會超過2年，公投的制性在2年後就失效，政府仍可按照原訂的非核家園以及三接施工計畫進行。」—思想坦克，林瑋豐（曾任立委助理及政治記者）

前幾天錄政論節目，中間空檔也有記者朋友問我，會不會擔心公投通過後，政府還是擺爛不理？

我說，民進黨最希望社會大眾覺得公投沒有用，又深知有些藍營支持者帶著一種失敗主義，所以2019年起側翼不斷反串帶風向，宣傳公投無用論。

誠然，2018年以核養綠公投通過後，行政院說「法律是給你廢了，政策我要繼續做」，堅持非核家園路線。但是，在那之後，民進黨從官方到側翼，再也不敢宣稱「反核是民意」。

因為連金山萬里恆春的核電廠附近居民，都是六成支持續用核電。

公投不只有法律的意涵，更有民主的意涵。當全國人民以絕對多數否決一條法律，代表的是全國人民否決這一條法律背後的政策立場。

非核家園早已被全民否決，以核養綠才是全民共識，也是國際趨勢。

我告訴記者朋友，公投仍然是凝聚民意的強力武器。2021年的四項公投，核四、反萊豬、公投法、藻礁，都是重大政策之創制或複決案，標的相當明確，政府惡意縮限解釋的空間較小。

反萊豬公投通過，政府就必須禁止進口萊克多巴胺豬肉。公投法公投通過，政府就必須修法恢復公投併大選。藻礁公投通過，政府就不能在桃園觀塘蓋天然氣接收站。核四公投通過，政府就必須著手進行核四重啟工程。

真的可以像側翼寫手說的，撐過公投法規定的兩年效力，一切政策照舊嗎？技術上，不是不行。

我就等著到2023年，蔡英文總統看看手錶說：

「啊，兩年到了。」

「台電，重啟核四停工！」

「中油，觀塘三接開工！」

「管他什麼空污缺電毀藻礁。」

「環團左膠和擁核幫都去死吧。」

「反正他們都是中共同路人！」

你知道嗎？像我這種混沌中立的角色，最希望看到你真的這樣做，然後承受政治後座力了。當然，你也可以相信，到時候只要喊抗中保台，就能一路喊到2024年總統大選。

畢竟接棒收爛攤子的總統候選人，已經不是你了嘛。

作者為以核養綠公投發起人

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)