經營法國、瑞士進口保養品的「勇兆國際」周姓負責人，前年被台北地檢署起訴虛偽標記「原裝進口」，最後獲判無罪確定。周男認為北檢損害公司商譽，未及時變賣被扣押的產品，也導致全數過期，造成財物損失，氣得提起國賠訴訟，向北檢求償50萬餘元。

勇兆經營法國「P.A.B」、瑞士「CRYOLAB S.A.」進口保養品在台販售，為節省運送成本，先進口大包裝產品，再仿照原裝進口外盒在台分裝。檢察官認為虛偽標記「原裝進口」，依妨害農工商罪起訴周姓負責人。

不過，因勇兆已從原廠取得國內分裝許可，並由台灣合格廠商分裝，難認違法；檢方雖稱重新分裝可能影響品質或保存期限，但未提出相關證據，一審北院刑庭、二審智財法院均判周男無罪，全案確定。

周男認為北檢起訴冤枉他，影響公司商譽，且被查扣的產品都有保存期限，北檢應依法裁量變賣，卻沒有這麼做，未起訴部分的扣押物也未發還，導致全部過期，造成公司損失，故以公司名義提國賠訴訟，向北檢求償50萬餘元。

北院民庭4日開庭，周男哥哥代表公司出庭，指北檢誤會「罪刑法定主義」，將法條擴張解釋，才會起訴錯誤，造成公司損害，「難道我們只能抱著棉被哭嗎？」

代表北檢的檢察事務官表示，檢方是公益考量，採嚴格標準來檢驗本案，未變賣、發還也是認為有疑慮，基於追求公平正義，決定全數移送以利法院整體審查；根據刑事調查筆錄，周男也曾向調查官自陳分裝不合法，因此不能從無罪結果，來反推檢方有疏失。

周兄駁斥，他弟弟不是法律人，怎會知道合不合法？檢調大陣仗搜索公司讓弟弟嚇到，弟弟才錯誤認知以為不合法，檢察官身為法律專業人士，不能僅憑被告自白就起訴，且起訴罪名是1年以下徒刑的輕罪，檢調卻「大砲打小鳥」，他們怎能服氣？因此會堅持告到底。

庭末，法官諭知辯論終結，定3月25日宣判。

(中時 )