上銀科技持續接獲半導體、5G及工具機等產業訂單，淡季不淡，5日公布自結2月合併營收18.66億元，比去年同期成長53.21％；前2月合併營收38.32億元，較去年同期成長69.75％，雙雙改寫同期次高。上銀表示，2月及前2月營收成長主因是美中貿易戰及新冠肺炎影響趨緩，市場需求逐漸恢復正常所致

上銀科技農曆年後尤其歐洲市場需求從二月起顯著好轉回溫，上銀第二季訂單滿載，傳動系統元件訂單能見度看到第三季，晶圓機器人及晶圓系統今年訂單爆滿。上銀表示，上銀生產滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件，從接單到出貨至少3、4個月，部份規格產品接單到出貨長達6、7個月。

上銀為應付農曆年後，交貨給半導體、5G相關產業、醫療及自動化設備業訂單，今年過年期間，除發放加班費外，也額外加發獎金方式，鼓勵生產線員工提前開工。農曆年後，訂單持續湧現，2、3月生產線員工持續加班趕工。

(工商 )