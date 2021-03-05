鳳梨削價競爭拼外銷？農委會國際處處長林家榮表示，的確在近日外銷日本的貿易商中發現部份貿易商報價不合理，已請產業公會發文給各業者要求自律，不要惡意削價競爭打亂市場，如果發現貿易業者有惡性競爭的情況，將從下周起不予補助。
林家榮說，近期接到日本方面感謝貿易業者拓展市場，多數的貿易商都照一般的條件去報價，但有幾家業者以不合理低價去搶訂單，報的不合理的低，已請產業公會發文給貿易業者要求自律、如果發現貿易業者有惡性競爭情況，外銷日本補助的每公斤12元將不予補助。
(中時 )
鳳梨削價競爭拼外銷？農委會國際處處長林家榮表示，的確在近日外銷日本的貿易商中發現部份貿易商報價不合理，已請產業公會發文給各業者要求自律，不要惡意削價競爭打亂市場，如果發現貿易業者有惡性競爭的情況，將從下周起不予補助。
林家榮說，近期接到日本方面感謝貿易業者拓展市場，多數的貿易商都照一般的條件去報價，但有幾家業者以不合理低價去搶訂單，報的不合理的低，已請產業公會發文給貿易業者要求自律、如果發現貿易業者有惡性競爭情況，外銷日本補助的每公斤12元將不予補助。
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