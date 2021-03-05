有臺灣產業界奧斯卡獎美譽的「台灣精品獎」選拔今年已邁入第30屆，經濟部國際貿易局已在3月2日?動報名作業，並在臺北、臺中、高雄舉辦巡迴說明會，歡迎優質企業踴躍報名參加，爭取成為臺灣產品最佳形象代言人。

「台灣精品獎」是經濟部為了廣宣臺灣產業優質形象所設置的獎項，自民國82年創辦以來，一直是臺灣產業的最高榮耀，歷年共吸引1萬49家企業及2萬4,609件產品報名參選，報名企業數及產品件數有逐年增加的趨勢，廠商參與情形十分踴躍。獲獎產品在研發、設計、品質、行銷及臺灣產製等五大構面，皆有優異的表現。獲獎產品除可使用「台灣精品標誌」推廣，還能優先參與貿易局在國內及國外市場辦理之多元行銷推廣活動，讓全球買主及消費者認識台灣精品及獲獎品牌。

台灣精品選拔在報名作業上全面採線上方式受理，為簡化廠商申請作業，今年將報名系統介面全面改版並優化線上報名流程，同時串接政府資料開放平臺，讓企業毋需再準備工商登記證及商標證明等文件，另報名時間由過去的3個月延長至4個月，讓企業有更充裕時間進行準備。

此外，在行銷推廣方面亦力求創新及精進，如積極開發新電商通路（包括全球最大B2B商務平台Direct Industry、土耳其最大電商平台Hepsiburada、PChomeSEA）、運用時下流行的Podcast及募資平台，提升消費者對台灣精品的關注，並同步運用如LinkedIn等社群平台，擴大宣傳聲量。

為了讓廠商瞭解選拔作業的相關細節，首場台灣精品獎選拔說明會於3月4日在臺北國際會議中心舉行，吸引超過150位企業代表到場參加。會中除由外貿協會說明選拔項目填寫技巧要點、線上報名流程實例操作外，亦邀請過去獲獎廠商代表—流亞科技及晉弘科技現身說法，分享參選心得及如何藉由參與台灣精品的宣傳活動推廣，成功在提升公司品牌的國際知名度及顧客忠誠度。後續兩場說明會分別於3月9日及12日在臺中及高雄舉行，為因應疫情，說明會除同步於台灣精品Youtube官方頻道全程直播外，亦將置於台灣精品官網供廠商點閱。

(工商 )