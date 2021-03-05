受到美股持續下挫影響，外資本周反手賣超台股逾700億元，台股再成為外資提款機！台積電(2330)今天勉力守住平盤601元作收，聯電(2303)則是再重挫4.08%，收在47.05元。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，美國公債殖利率走升衝擊之下，包括台股在內的全球股市皆出現明顯回檔，但回顧2000年以來美股與長天期殖利率的走勢，兩者反而是呈現正相關，亦即長天期殖率利率走揚時，股市也會維持多頭走勢，而期間股市震盪幅度平均約6%，同期平均漲幅則高達18%，目前的回檔可視為之前市場漲多修正的理由。

葉獻文指出，隨著時間往第二季靠近，近期可明顯見到傳產族群表現相對強勢，之前大漲的科技股則熄火，預期未來台股將以類股輪轉格局，指數則以溫和上漲為主，若外資能轉為站在買方，則更有利指數表現。

國泰台灣5G+ ETF(00881)基金經理人蘇鼎宇表示，智慧型手機目前是半導體發展最大需求驅動力之一，在5G手機滲透率符合預期下，可望帶動今年全球半導體廠營收成長10%以上。此外，今年1月北美半導體設備出貨金額超越30億美元，再寫歷史新高，顯示這波疫情下加速的數位化浪潮，推動的半導體成長強勁而持久，近期的科技股修正主要是漲多後，健康的獲利了結賣壓，產業基本面並沒有改變。

根據台灣指數公司及Bloomberg統計，台灣指數公司所編製的「臺灣5G+通訊指數」，其歷年報酬率與同年度「台積電資本支出成長率」，呈現高度正相關。而台積電今年已宣布資本支出約達250-280億美元，年成長率約60~65%，在兩者表現關連度高的情況下，預期台灣5G+通訊指數今年仍將大有表現空間。

(時報資訊)