國民黨黨主席江啟臣從大學教授到立委，再選上國民黨的黨主席，在一般人眼裡，他一路順逐，根本是人生的勝利組，事實上，江啟臣從一個鄉下孩子到今天能立足國會，乃至於擔任百店老店的國民黨主席，一路走來也流下不少汗水，也吞下很多苦水，更重要的是，自己做了許多堅持。

江啟臣獲選時代百大人物，他談到自己拿鐵書記長和蛙人主席的由來。/中時新聞網資料照

正如江啟臣接受「中時新聞網」專訪時所說，「我只能講說，我也很幸運都遇到很多好朋友，遇到很多貴人、長官和同事，大家一路以來都給我非常大的幫忙，但這不代表都沒有遇到困難挫折喔。」

可能很多人不知道，江啟臣小時候並沒有上過幼稚園，他說，自己是一個在山上長大的小孩，也是農家子弟，沒上過幼稚園就直接去念小學，所以基本上在上小學以前，江啟臣是不會講國語的。

江啟臣說，剛去學校上課的時候，他根本聽不懂老師在講什麼，所以一開始成績也都不怎麼樣，當然經過後天的堅持和努力才讓他在學業上不但跟上，甚至領先，不過即使如此，在聯考時，他仍然未如願，考上理想中的科系，這恐怕都是外人所不知道的。

江啟臣透露自己上小學前都不會說國語，不像大家想像的人生勝利組。/中時新聞網資料照

江啟臣透露自己上小學前都不會說國語，不像大家想像的人生勝利組。/中時新聞網資料照

@這樣的黨主席：小學前不會說國語 當兩棲不會游泳

在當兵的過程也是一樣，分發至海龍蛙兵，也就是兩棲部隊，但江啟臣卻不會游泳，試想，金門的冬天，在那邊學游泳、接受訓練，過程就可想而知了；後來去美國唸書也是一樣，江啟臣說，很多人都看到他現階段一些表面和成果，但是過程有很多事不見得如大家所想的，好像一切都順利。

提到家庭，江啟臣認為太太真的付出太多。/中時新聞網資料照

也因為如此，擔任國民黨主席之後，才深深體悟到目前在野的國民黨如何制衡民進黨。江啟臣說，作為一個在野黨跟執政黨是不一樣，什麼時候應該要攻，

什麼時候應該要守？甚至就連什麼時候應該要喝水都要有一定的策略，和戰之間、攻防之間，永遠都在拿捏那個比例，也因此江啟臣悟出政治上的「拿鐵理論」，甚至還自稱為「拿鐵書記長」。

當學者和老師的時間比政治人物久，很多人都習慣叫江老師。/中時新聞網資料照

江啟臣受訪時認真的表示，每當他喝拿鐵時，就會想，拿鐵中的黑咖啡與牛奶，黑白之間的那種調和，他說，牛奶、咖啡加在一起時相當香，如果分開的話，其實是完全不一樣的東西，可是混在一起，居然會是一杯好喝的拿鐵咖啡，也因此江啟臣從中悟出這個政黨之間的和、戰應該如何拿捏分寸，對內大家可以接受，對外，人家又會覺得我們確實扮演好在野黨的角色。江啟臣說，所以他期許自己成為一個「拿鐵主席」，能抓到最適當的比例則。

(中時新聞網)