彰化市重要的44處路口全面納入改善，斑馬線改綠底，增加辨識度，並提高抗滑係數，行穿線退縮、並畫設路口轉彎虛線等，友善行人。（吳敏菁攝）

馬路如虎口，彰化警局統計，去年發生420件行人過馬路事故，彰化縣政府推動「彰化市人本城區環境整合計畫」，將彰化市重要的44處路口全面納入改善，斑馬線改綠底，增加辨識度，並提高抗滑係數，行穿線退縮、並畫設路口轉彎虛線等，友善行人。

「彰化市人本城區環境整合計畫」即將要辦理落成啟用，工程幾乎都完工了，不僅美化人行道、增加綠色植栽，也是彰化縣第一次，示範性的全面在彰化市44個路口畫設綠底白線新式斑馬線，縣府表示，如果成效良好，這項友善行人的標線計畫還將推廣到全縣。

彰化縣警察局統計，去年1月至12月發生行人和汽機車擦撞事故共420件，交叉路口內249件、交叉路口附近129件、行人穿越道34件、穿越道附近8件。

縣府工務處表示，這次路口標線主要在機關、學校與車站附近等，讓視覺更醒目，44處重要路口的畫設工作，即將在20日全面完成，斑馬線除了改為綠底，防滑係數從基本45％

，提升到75％，高於六都採用的65％。

為了友善行人通行，斑馬線也都對接到人行斜坡道的出入口，並進行路口退縮，重大路口還曾畫轉彎虛線，減少汽機車彎幅不一，造成擦撞事故。

人本城區改善人行道計畫，串連了彰化市重要機關、古蹟、美食小吃的節點，沿路搭座椅，還有架起打卡的鞦韆舞台，提供了漫遊城市的樂趣，彰化市南郭路、介壽北路學區附近因不適合做墊高式步道，則畫設了標線型人行道。

(中時 )