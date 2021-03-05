陳勢安近來擔任「HBL高中籃球聯賽代言人」並演唱主題曲〈心之所往〉，本周日即將進入總決賽，因此身為代言人的人今日特別前往最後四強球隊之一的南山高中，親自為球員們加油打氣，變身教練助理加入球員練球的行列，並與同學們高喊專屬加油口號為奪得冠軍集氣。

他貼心準備美味雞排，讓球員與現場應援同學們一起補充能量，此外，他以主題曲〈心之所往〉設計出「加油歌單」，鼓勵球員和同學們勇敢追夢、展翅高飛，「這首歌曲主要是想鼓勵所有人能勇敢地追求夢想，尤其是在比賽的時候，相信同學們都是排除萬難，全心投入在比賽中的，希望這首歌能帶給他們滿滿的正能量。」陳勢安的出現讓全校同學欣喜不已，表示有了陳勢安精神和實質上的雙層加油，周末的比賽一定能創出佳績，邁向冠軍之路。

陳勢安一出場便受到同學們的熱烈歡迎，他也熱情回應現場同學並與球員們一一擊掌，現場氣氛超嗨，而陳勢安本身就是運動健將，現場化身助理教練，與球員一起暖身拉筋、做基礎體能訓練，最後再加入傳接球的練習，全場歡呼連連，而球員們也邀請陳勢安一起完成球隊特殊的「加油儀式」，陳勢安與球員紛紛從原地起跳，再由最後一位球員帥氣的「灌籃」，象徵百發百中，有投必進的堅持實力，瞬間炒熱全場氣氛，期盼凝聚全隊士氣，再加上陳勢安親自加油，奪冠氣勢更上一層樓。

(中時 )