全台多個水庫水情吃緊，恐危及竹科高科技廠運作，「護國神山」台積電及聯電也緊急啟動水車載水作業。而對缺水是否會影響晶片產能，經濟部長王美花日昨受訪時表示，「科學園區和工業區用水需求，可在旱災期間鑿井使用」。台北市議員侯漢廷聞言忍不住說，「蛙啊！什麼井能日產15萬噸的水？」並爆料，竹科工程師朋友一聽大笑，「然後就哭了、怎會有這種經濟部長？」。

針對半導體廠面臨缺水危機，王美花4日在立法院受訪時表示，科學園區或工業區裡用水需求，可以在旱災期間鑿井使用，政府會儘量節水調度供應相關需求。

對於王美花這番說法，許多人大感震驚、也引爆網友熱議。侯漢廷直言，竹科每日用水15萬噸、台積電在全台灣廠區每日用水15.89萬噸！他「懇請」王美花經濟部長賜教，什麼井能日產15萬噸的水？侯漢廷強調，為了怕自己孤陋寡聞，擔心「鑿井取水」是否是一種新科技，特地詢問竹科朋友，竹科朋友一聽大笑「經濟部長是智障」，「然後笑著笑著就哭了，怎麼有這種經濟部長」？

侯漢廷指出，其實工廠面對缺水有些早有準備，幾年前已經歷過，因此各種對水資源開發投資回收業已進行，政府幫忙有限，或者說，政府不要下令真讓工程師去鑿井就是最大的幫忙。

自由時報：〈缺水影響晶片生產？王美花：科學園區可鑿井取水〉 鑿井取水...蛙啊！ 未來缺電是不是靠鑽木取火？ 竹科每日用水15萬噸、台積電台灣廠區每日用水15.89萬噸！懇請王美花經濟部長賜教，什麼井能日產15萬噸的水？ 我為了怕自己... 由侯漢廷發佈於 2021年3月5日 星期五

(中時新聞網)