警方調查，彭嫌找國中同學一起潑漆洩憤。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市民權東路一家理髮店，大年初四上午遭人潑灑紅色油漆，轄區松山警分局立即展開偵辦，經調閱監視器畫面及店家供述，循線將31歲彭姓、李姓男子逮捕到案。全案訊後，依毀損、恐嚇等罪嫌送辦。

警方調查，彭嫌先前曾將車子停放在理髮店門口，因此與店長發生口角，事後彭嫌越想越不爽，竟找國中同學李嫌在大年初四凌晨，一起開車到店門口潑漆洩憤。警方鎖定兩人後，到板橋將兩人逮捕到案，查扣作案用手機、油漆桶等證物。

(中時 )