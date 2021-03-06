與理髮店長口角潑漆洩憤 警循線逮獲同學檔犯嫌 16:142021/03/06 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市民權東路一家理髮店遭人潑漆，警循線逮獲兩嫌到案。(翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警方調查，彭嫌找國中同學一起潑漆洩憤。(翻攝照片／林郁平台北傳真） 北市民權東路一家理髮店，大年初四上午遭人潑灑紅色油漆，轄區松山警分局立即展開偵辦，經調閱監視器畫面及店家供述，循線將31歲彭姓、李姓男子逮捕到案。全案訊後，依毀損、恐嚇等罪嫌送辦。 警方調查，彭嫌先前曾將車子停放在理髮店門口，因此與店長發生口角，事後彭嫌越想越不爽，竟找國中同學李嫌在大年初四凌晨，一起開車到店門口潑漆洩憤。警方鎖定兩人後，到板橋將兩人逮捕到案，查扣作案用手機、油漆桶等證物。 採花大盜偷盆栽卻捨不得變賣 人贓俱獲遭逮 非法越籍移工不滿遭討15萬 夥同4人砍殺同鄉在逃中 (中時 ) #理髮店 #潑漆 #洩憤 #循線 #大年初四 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 看書投資期貨慘賠 賠錢男恐嚇「股市教父」屋毀人亡 12:352021/03/05 社會 色強盜連搶2女還加碼摸胸 高中女生尖叫聲躲劫 14:022021/03/03 社會 價值6萬多元冷氣遭竊 賊變賣僅得手1000餘元 19:302021/03/05 社會 淡水警利用職務查情敵個資 持鐵鎚怒砸對方車 分局嚴懲送辦 11:002021/03/04 社會 別管台積電了 股神驚天動作洩2種股票大爆發 15:542021/03/06 財經 社評／全面脫貧是大陸現代化第一步 04:102021/03/04 焦點新聞 台61線大貨車翻覆橫躺雙線道 中部南下全線受阻 11:362021/03/06 社會 台76線與台74線 辦理橋梁車載試驗夜間封閉改道措施 11:562021/03/04 寶島 基隆蔣公銅像 先被潑漆後斷3截 04:102021/03/04 地方新聞 預測2024民進黨3人出線 施正鋒較喜歡這大咖 19:042021/03/04 政治 通緝犯躲宜蘭山區販毒 偽裝種菜小農 11:002021/03/06 社會 社會熱門新聞 陸媳婦一天洗5次澡 婆婆破門見震驚一幕怒罵兒：畜生 - 社會 嘉義麵線攤老闆娘彎腰舀麵 麵線饕客暴動了：好大 - 社會 父子鬩牆 阿公認孫不孝收回贈與土地 - 社會 正妹麵線老闆娘是單身 自曝4擇偶條件：上進心很重要 - 社會 哺乳脹奶公公色眼猛盯喊：「變好大」 人妻氣尪不管怒求離 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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