國民黨主席選舉預計將在7月舉行，除了已表態的中廣董事長趙少康、前臺北縣長周錫瑋、現任主席江啟臣、孫文學校校長張亞中以外，還有前主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜、前主席洪秀柱、智庫副董事長連勝文都可能參戰。國民黨台北市議員游淑慧轉貼一個LINE TODAY所作的網路民調「國民黨黨魁之爭，你認為誰最適任？」讓她有感而發，並建議國民黨主席選舉應該納入民調，讓國民黨與社會保持同脈動。

游淑慧6日在臉書貼文表示，最近有許多網路民調，坦白說，讓她一直有一個想法，那就是國民黨主席選舉，應該要納入民調。因為國民黨主席選舉，總被諷刺為「象牙塔內的選舉」，大家似乎都只在想「組織戰」、不斷算黨員票來源，搞得大家都只管爭取「內部認同」，卻忘了黨主席是黨的「品牌形象」與「代言人」。她強調，黨主席選舉如果沒有向外擴張觸角、沒有加強與一般民眾對話，這樣的黨主席出爐後，有時也難有社會認同。

游淑慧認為，國民黨主席從2015年至今，幾乎一年一任。而補選的結果，常常是一位得票僅僅數萬票的黨主席，國民黨的長期支持者有幾百萬人，其實9成都不是黨員，為什麼不讓這些支持者有機會能參與國民黨主席的選擇？所以黨主席選舉辦法，除了黨員直選之外，是否能納入民調機制呢？

游淑慧建議，黨主席選舉若加入民調，將促使黨主席參選人更積極用各項議題與社會對話，不會只固守在組織戰，當然也會一定程度降低人頭黨員的影響力。任何需要與其他政黨作「外部競爭」的職務，其實都需要納入民調機制，包括各種公職人員提名、黨主席選舉等，讓黨與社會同脈動。

有網友回應說：「贊成用這方式產生黨主席。」不過也有人認為，「各有利弊，因為也怕敵對政營伺機亂灌票，結果反而劣幣驅逐良幣！不是不可行，但要預防，尤其民進黨啥卑劣的手段都使得出來。」

最近有許多這類網路民調 坦白說，我一直有一個想法，那就是... 由游淑慧 台北市議員發佈於 2021年3月6日 星期六

(中時新聞網)