藝人白家綺今（7日）下午3點03分順利生下女兒「朵拉」，朵拉2950公克，母女平安，老公吳東諺也陪在身邊，迎接幸福的女兒到來。

白家綺在6日下午5點就開始待產，經歷22個小時的陣痛，終於平安生下女兒「朵拉」。白家綺謝謝醫生團隊還有教會跟粉絲，從她開始懷孕、待產，一直替她加油打氣，「謝謝大家一路的關心，跟我們一起迎接幸福寶貝朵拉」。

白家綺表示，接下來會專心的坐月子養好身體，早日回歸最愛的主持及戲劇工作。吳東諺5日出席活動時，透露白家綺6日就要生了，他坦言很緊張，會全程陪老婆生產，更體恤老婆是四寶媽，女兒出生後就會去結紮，加上幾位好友都有意願，但不敢隻身前往，已討論合組「結紮團」。

不過夫妻倆6日到醫院待產，等了一整天，女兒都還沒有要報到。她們也開直播分享待產過程，白家綺表示已經睡一覺起來還在待產，只好開直播和網友聊天，看可不可以生比較快，而她從下午5點多開始陣痛，但是仍一直卡關，沒有進展，「看來小朵拉不想當3月6日寶寶。」

(中時 )