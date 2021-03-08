費鴻泰推薦蔣萬安參選台北市長，受山東同鄉會鄉親熱烈支持。(費鴻泰提供)

「110年山東同鄉會春節團拜暨召開會員大會」7日上午在三軍軍官俱樂部舉辦，擔任山東同鄉會理事長的立委費鴻泰邀請前台北市長郝龍斌、立委蔣萬安等人參加活動，受到熱烈歡迎。費鴻泰及山東同鄉會表達力挺蔣萬安參選台北市長，蔣雖沒正面回應，但在舞台獻唱《告白氣球》，歌詞裡有一句「我願意」，被解讀似乎把答案藏在歌詞當中。

此次「110年山東同鄉會春節團拜暨召開會員大會」，台北市議員秦慧珠、王欣儀、闕枚莎三位議員，也以山東同鄉會的會員身份參加，現場氣氛十分愉悅。

蔣萬安到達現場時，主持人大喊：「我們的蔣萬安蔣市長也來了」；理事長費鴻泰特別向山東鄉親們，推薦蔣萬安是下屆台北市的最佳市長候選人，請大家要多多支持蔣萬安競選台北市長。

在蔣萬安獻唱《告白氣球》後，台下山東鄉親更嗨的大喊「蔣市長，勝利成功」；理事長費鴻泰則在台上向現場來賓們喊話：「支持蔣萬安，建設台北市，好不好？」台大也大聲支持。隨後費鴻泰陪同郝龍斌、蔣萬安到各桌致意，很多鄉親朋友們都要合照留念，表示全力支持蔣萬安競選市長。

活動結束後，蔣萬安接受媒體聯訪，被問到隔了這麼多年，即將升格為2寶爸，有網友認為他體力很好。蔣萬安回答，他覺得是太太真的不容易，因為懷最主要還是媽媽非常辛苦，有時候半夜突然想要吃什麼，都會盡量幫她達成。例如有次太太半夜想吃蚵仔麵線，他就想辦法在家裡附近買一碗回來。

(中時 )