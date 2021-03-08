女星簡沛恩早年以歌手身份出道，轉戰八點檔發展更順遂，是不少觀眾喜愛的熟面孔，2013年她拍完《路長情更長》淡出螢光幕，將重心放在手搖飲副業，對感情抱持不婚不生主義。今天是三八婦女節，簡沛恩提早兩天PO文祝賀所有女人快樂，同時娓娓道出自己的心境，引起不少女性網友的共鳴。

簡沛恩6日半夜在臉書表示，昨晚和遠在海外的姐妹淘講了約2個小時的電話，透露對方最近在家庭與新創事業兩頭燒，羨慕未婚的她自由自在，但簡沛恩表示自己偶爾也會羨慕閨密與女兒感情好，「人就是這麼奇妙，對自己擁有的般般挑剔，沒有的除了羨慕外也想當目標追求」。

簡沛恩認為，每個人現在過的生活全部都是自己選擇產生的結果，無論過程中發生不如意或難受的事情，用逃避、面對或壓抑自我當作處理方式，也都是個人的決定，而每個角色都有美好與心酸的那面，「不管選擇什麼的生活，總是會有某個缺憾，換另一個角度，自己的缺憾可能是其它人的心之所向」。

檢視過往的自己，簡沛恩說她總是想追求十全十美的人生，直到過了45歲才知道，「能夠接納自己的選擇和知足自己所擁有，就是一種完美無憾的生活了」現在的她，夜晚邊吃泡麵邊聽爵士樂不是孤單而是自在，選擇看自己擁有的而不是遺憾，她祝福全天下的所有女人三八婦女節快樂。

許多網友看完簡沛恩的分享，有感而發的留言：「很多當下在意的事，經過時間的沉澱，就慢慢變成一個人生經驗」、「簡簡單單就是幸福，欣賞不圓的面，珍惜所擁有」、「很棒的一段話」、「沛恩姐就是新時代女性最好的典範」等。

(中時新聞網)