「天無落雨、人就無步」。台中市議會議長張清照因見旱象未解，民生及工業用水問題市府有何應變措施？9日徵詢藍、綠黨團意見後，將於下周臨時會增列第7案「水情報告」，由市府提出專案報告；台中市政府將於下周一在帝國糖廠星泉湖與中央舉行抗旱演練。

台中市市議會下週將舉行為期10天的臨時會，議程排定中排下週三進行專案報案，因各黨派所提的6案專案報告中，並未列入水情報告；民進黨原提「水情報告」、國民黨則提「旱災報告」，因程序委員會限定國、民兩黨各提兩案，水情報告遭擠壓都未列入。

面對旱象未解？議長張清照體恤民癮民瘼，認為用水民生問題迫在眉睫，今天由顧問翁文德徵詢各黨團意見，張清照決定增列第7項水情專案報告，臨時會專案報告由６案，增列「水情報告」第7案，由市府相關局處提出報告。

水情吃緊，台中市長盧秀燕9日表示，大家很關心抗旱議題，其實去年10月就發現不對勁，立即舉行旱災災害緊急工作會議，升級成立旱災災害應變中心，現在看起來旱象還是相當的嚴重，為做最壞打算、最好的準備，與中央決定在下周在帝國糖廠星泉湖與中央舉行抗旱演練會議。

屆時將實際演練高地臨時供水站取供水作業、建築工地地下水經移動式淨水設備處理後的民生使用水、醫療院所緊急供水等3項演練，呼籲市民飲食方面使用自來水，清掃清潔改用回收次級，大家共體時艱節約用水。

(中時 )